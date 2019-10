San Francisco : la faim des baleines fait le bonheur des touristes

JT 20H - Poussées par la recherche de nourriture, les baleines ont investi la baie de Californie. Une attraction pour les touristes, mais aussi un sujet de préoccupation pour les écologistes.

Un phénomène étonnant intrigue les autorités depuis quelques années dans la baie de San Francisco. Les baleines viennent y trouver refuge dans l'espoir de trouver de la nourriture qu'elles ne trouvent plus ailleurs. En cause, selon les scientifiques, la fonte des glaces en Arctique. Une attraction pour les touristes, mais aussi le symptôme du dérèglement climatique.



