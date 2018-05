Dimitrios Pagourtzis, l'auteur de la tuerie de Santa Fe, encourt la peine de mort

Pourtant, vendredi matin, selon un scénario désormais trop connu, Dimitrios Pagourtzis est entré dans son lycée, vêtu d'un long manteau noir pour dissimuler un fusil et un revolver, des armes à feu qui appartiennent à son père. Il est environ 8 heures quand il pénètre dans une salle de classe et ouvre le feu sur des élèves, faisant dix morts et dix blessés. Selon la police, il avait laissé sur sa route des engins explosifs, qui n'ont apparemment pas explosé.