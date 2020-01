Coronavirus : comment rapatrier les Français de Wuhan, berceau de l'épidémie ?

Deux mille personnes contaminées, quatre-vingt -six morts, une quinzaine de villes confinées... L'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur en Chine. Les entreprises françaises ont proposé un rapatriement à leurs salariés qui vivent sur place. Mais la solution du gouvernement français ne convient pas à certains des ressortissants vivant à Wuhan.



Jonathan et Rémy sont deux Français installés à Wuhan. Depuis trois jours, ils vivent dans une ville coupée du monde. Mais pour eux, pas question de partir. "Ici on est bien ! C’est calme (rires), c’est pas souvent donc c’est bien. Il y a encore de la nourriture. Il y a encore à boire tout va bien. C’est juste qu’on fait plus attention", explique Rémy, masque sur le visage.

Même son de cloche du côté de Jonathan pour qui les seuls options qui leur sont proposées "ne sont pas intéressantes. Si c’est pour aller dans une autre ville et être placé en quarantaine pendant quatorze jours, confiné dans un hôtel, il n’y a pas d’intérêt".