Virus en Chine : le lexique pour comprendre de quoi on parle

Mettre des mots sur les maux. La propagation d'un nouveau virus, qui a déjà provoqué la mort de six personnes en Chine et fait craindre une crise sanitaire mondiale, s'accompagne de termes que tout un chacun ne comprend pas forcément. Voici donc quelques définitions utiles, qui vous permettront de savoir de quoi l'on parle exactement.

Il s'agit d'infections bien plus douloureuses que ne le peut être un rhume, la plus connue d'entre elles. Les bronchites, les pneumonies ou encore les bronchiolites sont à classer dans cette catégorie.

C'est l'autre nom du Nouvel An chinois, et c'est cet événement, prévu le 25 janvier, qui fait actuellement craindre une éventuelle pandémie : rien qu'en Chine, plusieurs centaines de milliers de personnes vont prendre l'avion, le train ou le bus pour aller rendre visite à leur famille, augmentant ainsi les risques de contagion. Mais la Thaïlande est elle aussi sur les dents : elle concentre à elle seule un quart des vols internationaux au départ de lWuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants où la maladie a été détectée pour la première fois en décembre sur un marché. A partir de ce week-end, environ 1.300 passagers devraient emprunter chaque jour ce trajet, alors que la saison touristique bat son plein.

D'après les données de Ctrip, la plus grosse entreprise de transports chinoise, environ 400 millions d'individus se déplacent, dont près de 7 millions à l'étranger, principalement en Thaïlande, au Japon et en Indonésie, à l'occasion du Nouvel An. Tout simplement le plus grand mouvement de population au monde.