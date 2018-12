Saumon d'élevage : la Norvège tente d'améliorer ses pratiques

Le saumon est la deuxième richesse de la Norvège, après le pétrole. Premier producteur mondial de ce poisson, le pays a été affecté par des scandales sanitaires. Fonds marins dévastés, eaux polluées, poissons toxiques... Le pays a-t-il tiré des leçons de ces dérives ? L'un de ses dix plus gros industriels a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous montrer ses progrès.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.