Sauvetage dans une grotte en Thaïlande : ce que les médecins vont examiner en premier chez les enfants secourus

Commencera ensuite un long travail de prise en charge psychologique. "Un même événement va être vécu de façon très différente selon les personnes en fonction de leur passé, de leur culture, de la façon dont elles ont été entourées, explique sur LCI le psychiatre Samuel Lepastier. Et malheureusement, ceux qui étaient les plus forts au départ vont sortir renforcés alors que ceux qui était les plus faibles risquent d'être traumatisés pendant une longue période. Il faut voir aussi que le traumatisme, si traumatisme il y a, se déroule toujours en deux temps : un traumatisme immédiat qui peut être surmonté ou enfoui et une résurgence à l'âge adulte."