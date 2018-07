Sauvetage dans une grotte en Thaïlande : huit enfants déjà sauvés

En Thaïlande, les opérations de sauvetage ont repris dans la matinée du lundi 9 juillet pour secourir l'équipe de football amateur, coincée depuis deux semaines dans une grotte inondée. Avec les quatre adolescents secourus dimanche, ce sont désormais huit jeunes joueurs qui sont hors de danger. Ils ont été placés en observation à l'hôpital de Chiang Rai, mais leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Cinq personnes sont encore bloquées dans la grotte, quatre jeunes et leur entraîneur de 25 ans.



