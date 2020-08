Sauvetage de migrants en Méditerranée : l'appel à l'aide du bateau de Banksy entendu, 49 personnes évacuées

Ils ont été entendus puisque dans l'après-midi, les garde-côtes italiens sont intervenus. Ils ont annoncé avoir embarqué 49 migrants "fragiles" à bord d'un bateau de patrouille. "Au vu de la dangerosité de la situation, les gardes-côtes ont envoyé sur place un bateau de patrouille depuis Lampedusa qui a embarqué les 49 personnes jugées les plus fragiles, dont 32 femmes, 13 enfants et quatre hommes", indiquent-ils dans un communiqué. Le "Louise Michel" a recueilli en mer un total de 219 migrants. Selon les humanitaires, au moins un mort se trouvait à bord, ainsi que de nombreuses personnes présentant des brûlures de carburant.

Le navire, baptisé d'une anarchiste française du XIXe siècle et décoré d'un graffiti de l'artiste britannique, a été affrété dans le plus grand secret. Il est parti le 18 août de Borriana, dans l'est de l'Espagne, a révélé le journal britannique The Guardian.