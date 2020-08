Sauvetage de migrants en Méditerranée : le bateau de Banksy appelle à l'aide

Avant cela, dans la nuit de vendredi à samedi, le "Louise Michel" avait déjà appelé à l'aide après avoir secouru 130 nouvelles personnes, faisant passer le nombre total de naufragés à bord à 219 (plus dix membres d'équipage). Les humanitaires avaient à ce moment-là indiqué déplorer au moins un mort à bord, et plusieurs personnes présentant des brûlures de carburant. Du fait de la surpopulation sur le bateau, incapable d'avancer, 33 personnes sont restées sur un radeau de sauvetage amarré au bateau, ont-ils ajouté.

L'équipage a déjà passé plusieurs appels de détresse aux autorités italiennes et maltaises, sans recevoir de réponse. Le navire, baptisé d'une anarchiste française du XIXe siècle et décoré d'un graffiti de l'artiste britannique, a été affrété dans le plus grand secret. Il est parti le 18 août de Borriana, dans l'est de l'Espagne, a révélé le journal britannique The Guardian. Selon le site Marinetraffic, le "Louise Michel" se trouvait samedi matin immobile en mer à une centaine de kilomètres au sud-est de l'île italienne de Lampedusa, au sud de la Sicile.