Sauvetage de migrants : le rôle des ONG en question

L'affaire du sauvetage des migrants sur le Lifeline a déclenché la colère d'Emmanuel Macron. Le président a dénoncé les méthodes de l'organisation humanitaire qui a affrété ce bateau. L'ONG Lifeline "est intervenue en contravention de toutes les règles et des gardes-côtes libyens", a-t-il déclaré. Mais que dit le droit ? Quelles sont les obligations maritimes en la matière ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.