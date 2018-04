Scandale autour des ECHO, les Victoires de la musique allemandes, sur fond d’antisémitisme

Le 12 avril dernier se tenait ECHO, la cérémonie de remise de prix musicaux la plus renommée en Allemagne, l'équivalent allemand de nos Victoires de la musique. Les récompenses sont décernées en fonction des succès commerciaux des artistes, dans tous les domaines musicaux, du rock au jazz en passant par la musique classique.





Dans la catégorie hip-hop, le prix est revenu aux rappeurs Kollegah et Farid Bang. Les deux chanteurs ont vendu plus de 200.000 exemplaires de leur album JBG3 - Jung Brutal Gutaussehend 3, autrement dit Jeune, Brutal et Beau gosse 3. Une récompense donc attendue, mais qui a outre passé le fait que plusieurs chansons de l'album comprenaient des textes aux références antisémites. Dans leur chanson o815, l'un des chanteurs évoquait son corps "plus dessiné que celui des détenus d'Auschwitz". Dans une autre chanson, le duo chantonne : "Je referais bien un Holocauste, rapplique avec un Molotov". Ambiance.





Malgré le succès des rappeurs, ce prix a vite mis le feu aux poudres. Cerise sur le gâteau, le 12 avril soit la date de la cérémonie, on célébrait également la journée de la Shoah, en souvenir des six millions de juifs assassinés pendant la deuxième guerre mondiale sous le joug des nazis.