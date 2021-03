Scandale en Australie après la diffusion de vidéos d’actes sexuels au sein du Parlement

Dans le journal The Australian, l’auteur de ces révélations dépeint une "culture d'hommes qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent" au sein des arcanes du pouvoir. Tout en estimant que ces employés n'avaient probablement enfreint aucune loi, il a ajouté : "Moralement, ils sont cuits." Un conseiller a d'ores et déjà été limogé et le gouvernement a promis de sévir davantage.

La ministre des Femmes, Marise Payne, qui est aussi la ministre des Affaires étrangères, a déclaré à la presse que ces révélations étaient "plus que consternantes" et qu'elles renforçaient la nécessité de l'enquête qui a été ordonnée par le gouvernement sur la culture de travail au Parlement. La sénatrice Verte, Lidia Thorpe, a affirmé avoir été victime à quatre reprises de faits de harcèlement sexuel depuis qu'elle a pris ses fonctions il y a six mois. "Ce sont les hommes qui écrivent nos lois, des hommes qui devraient savoir (…) Cela me rend malade", déplore-t-elle dans le journal australien The Canberra Times.