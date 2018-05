Scandale Facebook : Cambridge Analytica annonce la fin immédiate de "toutes ses opérations"

Cambridge Analytica et sa société mère SCL Group ont entamé mercredi "une procédure d'insolvabilité au Royaume-Uni", selon un communiqué de l'entreprise publié sur son site internet. Un administrateur indépendant a été désigné. "Malgré la confiance inébranlable de Cambridge Analytica dans le fait que ses employés ont agi de façon éthique et légale", écrit-elle, "il a été établi qu'il n'est plus viable de continuer à opérer cette activité".