Se dirige-t-on vers une guerre entre l'Iran et Israël ?

La tension est plus forte que jamais entre l'Iran et Israël. La nuit du mercredi 9 mai, des roquettes ont été tirées sur Israël depuis la Syrie par les forces Al-Qods. L'armée israélienne a répliqué massivement et instantanément. Aussi, le lanceur de missiles a été détruit ainsi qu'une cinquantaine de bases et de positions iraniennes en Syrie. Alors, y a-t-il un risque de guerre entre Iran et Israël ?



