Secours aux migrants : fin de première mission pour l'Ocean Viking, prêt à repartir malgré un contexte hostile

L'Océan Viking, affrété par SOS Méditérrannée et Médecins sans Frontières, est de retour à Marseille depuis le 27 août et compte bien repartir très prochainement. Sa première mission s'est soldée par quatre opérations de secours dans les eaux internationales, récupérant chaque fois entre 80 et plus de 100 personnes à bord de canots pneumatiques en très mauvais état. Au total, 356 personnes ont été sauvées au large des eaux libyennes, indique l'AFP.