Sécurité : 110 000 policiers et gendarmes mobilisés pour le 14 juillet et la finale du Mondial 2018

L'État va mobiliser 110 000 policiers et gendarmes et 44 000 pompiers dans notre pays à compter du samedi 14 juillet. Difficile de faire plus selon le ministre de l'Intérieur. Le dispositif de sécurité va être inédit, et particulièrement dans la capitale. Il faut dire que rarement l'Hexagone aura une telle concentration de grands événements, entre fête nationale, finale de la Coupe du monde et départs en vacances.



