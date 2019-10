Une cinquantaine d'avions Boeing cloués au sol en raison de "fissures structurelles"

La compagnie aérienne australienne Qantas a notamment annoncé avoir cloué au sol l'un ces avions, et qu'elle en inspectait 32 autres avec urgence. Séoul a indiqué de son côté que neuf avions avaient été immobilisés début octobre, dont cinq opérés par Korean Air.

Boeing avait précisé début octobre avoir découvert les fissures sur le "pickle fork", la partie de l'avion permettant de lier les ailes au fuselage et de gérer les contraintes et les forces aérodynamiques. Un porte-parole du groupe a déclaré jeudi à l'AFP qu'environ un millier d'appareils avaient à ce stade été inspectés dans le monde et que moins de 5% - soit jusqu'à 50 avions - présentaient des "observations" qui nécessitaient leur immobilisation aux fins de réparations.