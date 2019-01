Sécurité, relations transfrontalières, économie... Ce que prévoit vraiment le traité d'Aix-la-Chapelle signé ce mardi

Noir sur blanc, les deux pays promettent d'"approfondir leur coopération en matière de politique étrangère, de défense extérieure et intérieure". Pour cela, ils "se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée, en cas d'agression contre leur territoire". Même si cette solidarité est déjà prévue dans le cadre de l'Otan, le but est aussi de "renforcer encore la coopération entre leurs forces armées" et "d'opérer des déploiements conjoints". En outre, Paris et Berlin "instituent le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité comme organe politique de pilotage de ces engagements réciproques".





De facto, le Traité ne prévoit en aucun cas que la France "partage" avec son voisin son siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, contrairement à ce qu'affirment Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan. En effet, le texte se contente d'assurer, dans son article 8, que l'admission de l'Allemagne "en tant que membre permanent" est "une priorité de la diplomatie franco-allemande".