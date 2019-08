Sécurité hors normes, ville "bunkerisée" : pourquoi une telle débauche de moyens pour le G7 à Biarritz ?

Durant le G7, Biarritz sera en effervescence. En plus des sept chefs d’Etat et de gouvernement attendus, la ville accueillera les dirigeants d’une vingtaine d’autres pays et organisations internationales. Ces derniers seront tous accompagnés des membres de leur délégation, ce qui représente plus de 3.000 personnes. Sans oublier les milliers de journalistes et personnels des forces de l’ordre. Alors pourquoi ne pas organiser ce sommet au sein d'une grande agglomération, des villes dotées à la fois des infrastructures et du parc hôtelier suffisant ?





La dernière grande ville européenne a avoir accueilli un tel sommet est Gênes pour le G8 de 2001. Mais durant trois jours, la ville italienne de 500.000 habitants a été en proie à de violents affrontements entre plus de 100.0000 manifestants altermondialistes et 15.000 membres des forces de l’ordre. Plus de 600 personnes ont été blessés, une personne a perdu la vie, de nombreuses voitures ont été incendiées ainsi et des commerces saccagés. Plusieurs policiers italiens ont également été condamnés par la justice pour des actes de violences envers les manifestants.





Depuis les incidents de Gênes, les sommets du G8, puis du G7, les autorités hôtes privilégient des lieux faciles à contrôler. Les villes retenues ne doivent plus être des points de rassemblement mais des lieux isolés et coupés du monde le temps du sommet. Ce fut le cas dès l'année suivante en 2002 où le Canada choisit d'organiser le G8 dans le village de Kananaskis, entre lacs et forêts dans l'Etat de l'Alberta.





Nous pouvons citer d'autres exemples marquants. En 2013, David Cameron, alors Premier ministre du Royaume-Uni, organise ce qui sera le dernier G8 au beau milieu de la campagne nord-irlandaise, dans le complexe hôtelier de Lough Erne. Le lieu choisi est une presqu’île sur un lac et il n’y a aucune grande ville aux alentours. Un endroit difficile à atteindre donc.





Dans cette quête de l’isolement, l’Allemagne va encore plus loin en 2015. Les membres du G7 se retrouvent au cœur des Alpes bavaroises. Le lieu choisi est l’hôtel Schloss Elmau, qui est entièrement refait pour l’occasion : construction d’un héliport, installation de la fibre optique dans la vallée, etc. Entre le coût de la sécurité et des nouveaux aménagements, ces trois jours de sommet coûteront 112 millions d’euros.