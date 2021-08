Séisme à Haïti : pourquoi la terre tremble très souvent dans ce pays

Une catastrophe naturelle qui en rappelle une autre, survenue onze ans plus tôt et considérée comme la plus meurtrière de l’histoire du pays. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 faisait trembler la terre à 25 km de Port-au-Prince, tuant plus de 230.000 personnes et détruisant près de 1,5 million d’habitations. Un second séisme de magnitude 6,1 s’était déclenché sept jours plus tard, à 59 km de la capitale. Suite à cela, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avait pondu un rapport visant à comprendre les circonstances du drame. Pourtant, celui-ci était prévisible. Deux ans plus tôt, des scientifiques avaient alerté de la présence de la faille d’Enriquillo, "susceptible de produire un séisme de magnitude 7.2 et la faille septentrionale un séisme de magnitude 7.5", selon un rapport publié en 2010 dans la revue La Lettre du Collège de France.

C’est que, étant située en bordure de la plaque tectonique nord-américaine et sur une ligne importante de quatre failles de la plaque des Caraïbes, l’île présente un risque sismique élevé. De plus, "la plaque Amérique du Nord se déplace vers l’ouest à 20 mm/an" et "la faille septentrionale au nord et la faille Enriquillo au sud, failles qui se partagent le mouvement décrochant, environ 10 mm/an sur chacune", augmentant ainsi la menace de séismes, soulignent les chercheurs du Collège de France.