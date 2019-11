Séisme en Albanie : le bilan passe à 51 morts, fin des opérations de sauvetage

M. Rama a manifesté sa "profonde gratitude" envers les équipes de secouristes d'Albanie et d'autres pays d'Europe qui ont permis de sauver une cinquantaine de personnes dans les décombres. Ce vendredi, il était venu rendre visite à des secouristes français à Durres, une ville côtière du pays. "Il y a deux semaines, les champions du monde de foot étaient en Albanie et c'était la fête du sport", avait-il tweeté en français, en allusion à un match dans le cadre des qualifications pour l'Euro-2020. "Deux semaines après s'abat sur nous une tragédie de la vie et les champions du monde dans le sauvetage de la vie des autres sont en Albanie. A jamais reconnaissants".

D'une magnitude de 6,4, ce tremblement de terre est le plus fort qu'ait connu ce pays des Balkans depuis des décennies. Ce séisme a provoqué des scènes de panique à Tirana et dans la ville côtière de Durrës, où un immeuble s'était effondré.