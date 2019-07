Séisme en Californie : "L'épicentre du futur 'Big One' va générer des secousses plus soudaines et violentes"

Pourquoi le sujet du "Big One" revient-il à chaque tremblement de terre ?





Parce que, parmi les failles qui se trouvent en Californie, il y a en une en particulier qui a déjà produit des séismes de magnitude presque 8 : c'est la faille de San Andreas. En Californie du Sud, cette faille borde la région de Los Angeles et de Santa Barbara et s'active tous les 150-200 ans. Le dernier datant de 1857, on s'attend à ce qu'elle génère ce grand séisme à tout moment. Les scientifiques sont cependant incapables de dire quand exactement.





Quand le dernier "Big One" a eu lieu, en 1857, la Californie du Sud était encore peu peuplée. Les géologues ont aussi identifié et daté des traces régulières d'anciens séismes sur la faille de San Andreas. Même si l'activité de la faille n'est pas complètement périodique, cela permet de confirmer l'activité de la faille et d'estimer un temps de retour moyen.





Que représenterait le "Big One", par rapport à la secousse de cette semaine ?





On estime que le "Big One" sera d'une magnitude supérieure à 7, jusqu'à 8. Cela correspond à 20 à 50 fois plus d'énergie libérée lors du séisme. De plus, la faille de San Andreas étant beaucoup plus proche que la faille qui a produit le séisme d'hier, les secousses à Los Angeles seront beaucoup plus fortes et violentes.