Séisme en Indonésie : des randonneurs bloqués sur un cratère

Des centaines de randonneurs étaient coincés sur un volcan en Indonésie, sur l'île de Lombok. Certains ont d’abord cru à une éruption. Ils ont été pris au piège, suite à un tremblement de terre de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter. Le séisme avait provoqué des éboulements et des glissements de terrain. Un de nos compatriotes, accompagné de sa compagne étaient parmi eux. Il a pu témoigner par téléphone de ce qu'ils ont vécu sur le mont Rinjani.



