Séisme en Indonésie : le bilan humain continue de s'alourdir

En Indonésie, les sauveteurs le pressentaient depuis plusieurs jours. Le bilan humain s'est brutalement aggravé ce dimanche 7 octobre sur l'île de Célèbes. Les autorités ont évoqué 5 000 disparus et il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. Les recherches vont encore se poursuivre quatre jours. Après cette date, les habitants portés disparus seront officiellement déclarés morts.



