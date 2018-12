Naufrages, crash aérien, séismes et tsunamis : 2018, une année noire pour l’Indonésie

Parmi les séismes qui ont frappé l’Indonésie en 2018, on retiendra avant tout celui des Célèbes, survenu le 28 septembre. Selon le dernier bilan, 2256 morts, 580 blessés et 5000 disparus sont à déplorer. L'ONU estime que 191.000 personnes auraient toujours besoin d'une aide humanitaire d’urgence, dont 46.000 enfants et 14.000 personnes âgées.





Les dégâts sont également colossaux : hôpital et mosquée effondrés, centre commercial détruit… Le tremblement de terre; auquel s'est additionné un puissant tsunami, provoque des scènes de désolation.