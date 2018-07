Séisme en Indonésie : plus de 500 randonneurs bloqués à Lombok

En Indonésie, un séisme de magnitude 6,4 a fait au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés sur l'une des îles les plus touristiques du pays. Parmi les nombreux touristes présents, plus de 500 randonneurs et guides se sont retrouvés coincés sur les pentes d'un volcan. Certains, à mi-parcours au moment du séisme, ont pu redescendre à temps. Ils disent avoir vu des pans entiers de terre s'effondrer sous les sentiers empruntés par les randonneurs pour monter. Les opérations de secours ont commencé.



