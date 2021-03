Séisme en Nouvelle-Zélande : l'alerte tsunami levée sur les territoires français du Pacifique

L'alerte au tsunami déclenchée après un séisme de magnitude de 8,1 en Nouvelle-Zélande a été levée sur les territoires français du Pacifique, à savoir la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie. "Merci à l'ensemble des services de l'Etat et des collectivités mobilisés pour permettre, par précaution, les évacuations des zones côtières en moins de 2 heures", a tweeté le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, dans la nuit de ce vendredi. En Nouvelle-Zélande aussi, l'ordre d'évacuation d'une partie de son littoral avait été annulé.

La vague la plus haute, d'un mètre, s'est produite en Nouvelle-Calédonie sur l'île de Maré, dans l'archipel des îles Loyauté, tandis qu'à l'île des Pins, à Yaté et à Nouméa des vagues entre 45 centimètres et 80 centimètres ont été observées, a indiqué la sécurité civile locale, qui a précisé qu'aucun dégât n'était à déplorer. "La population peut regagner la côte", a indiqué la préfecture de Wallis et Futuna.

Après une série de série de puissantes secousses sismiques, des dizaines de milliers d'habitants des zones côtières de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu ont fui vendredi vers les hauteurs et l'intérieur des terres. Tôt vendredi matin, les 64 sirènes d'alerte au tsunami de Nouvelle-Calédonie ont retenti sur les plages de Nouméa et les pompiers ont fait évacuer baigneurs et sportifs. La plupart des magasins avaient aussi baissé leur rideau.