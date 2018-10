Séisme et tsunami en Indonésie : le bilan dépasse les 2000 morts, 5000 personnes toujours disparues

Le bilan du violent séisme et du tsunami qui ont frappé l'archipel des Célèbes vendredi est désormais de près de 2000 morts. Mais il risque encore de s'alourdir dans les prochaines heures. Les autorités ont indiqué dimanche craindre que jusqu'à 5.000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres. Il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver des survivants à présent et les efforts se concentrent désormais sur la récupération des corps et leur comptage. L'agence de gestion des catastrophes a indiqué que les recherches se poursuivraient jusqu'au 11 octobre, date à laquelle les disparus seront considérés comme présumés morts.

L'aide humanitaire se déploie. Quelque 200.000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. La nourriture et l'eau potable manquent et de nombreuses victimes qui ont tout perdu dépendent de l'aide pour survivre.

L'aide humanitaire commence à être déployée plus largement alors que des ONG et l'armée parviennent petit à petit à surmonter les obstacles logistiques.





L'étendue des dégâts toujours difficile à établir. Mais dans les zones les plus reculées, l'étendue des dégâts reste inconnue et les premiers hélicoptères parviennent tout juste à amener des vivres et du matériel. La Croix-Rouge a estimé lundi avoir soigné plus de 1.800 personnes dans ses cliniques et apporté des premiers secours à un nombre équivalent de victimes.





Des quartiers "aspirés" dans le sol. A Palu, ville la plus touchée (350 000 habitants) certains quartiers se sont enfoncés dans la terre comme aspirés, quand les secousses telluriques ont transformé le sol en sables mouvants, un processus connu sous le nom de liquéfaction.





Sarjono, un habitant de Balaroa est d'accord pour abandonner la zone où de nombreux corps de victimes devraient restés ensevelis "mais seulement si on nous reloge. Sinon où va-t-on vivre?", demande-t-il.