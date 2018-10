Séisme et tsunami en Indonésie : le bilan s'alourdit à 1 234 morts

Les dégâts sont considérables en Indonésie suite au séisme et au tsunami qui ont frappé les îles des Célèbes, en Indonésie. Avec 1 234 morts, le bilan reste provisoire car certains villages sont encore inaccessibles. Par ailleurs, l'aide humanitaire tarde à arriver. Du coup, les rescapés manquent de tout. Après un tel événement, la chance de retrouver des survivants est minime. Mais les secouristes ne se lassent pas et s'engagent dans une course contre la montre pour sauver des vies.



