Indonésie : au moins 1.649 morts, selon un nouveau bilan

Les sauveteurs craignent que de nombreux corps en décomposition soient toujours sous les décombres à Petobo et Balaroa, deux quartiers de Palu qui ont été pratiquement rayés de la carte. "La plupart des corps que nous avons retrouvés ne sont pas intacts et cela présente un danger pour les sauveteurs. Nous devons faire très attention à éviter toute contamination", explique Yusuf Latif, porte-parole de l'agence nationale de recherche et de secours, interrogé par l'AFP depuis Palu. "Nos équipes sont vaccinées mais nous devons être extrêmement prudents".





Le ministre de la Sécurité, le général Wiranto a déclaré que les zones les plus touchées devront être transformées en cimetière collectif et sanctuarisées.





Sur place, l'aide internationale peine à arriver alors que La Croix Rouge indonésienne indiquait ce samedi qu'un avion venu d'Australie commençait à approvisionner les secours.