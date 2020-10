Un puissant séisme secoue l'ouest de la Turquie, au moins quatre morts

La secousse a été ressentie jusqu'à Athènes et Istanbul. Un puissant séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a secoué ce vendredi 30 octobre l'ouest de la Turquie et provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles, ont rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS) et les médias turcs. Le tremblement de terre s'est produit en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.

Le bilan, provisoire, fait pour l'instant état d'au moins quatre morts et 120 blessés en Turquie. "Hélas, quatre de nos concitoyens ont perdu la vie dans le séisme (...) Au total, 120 de nos concitoyens ont été blessés", a précisé le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. "38 ambulances et deux hélicoptères ambulanciers sont sur les lieux."