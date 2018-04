Séjour aux Etats-Unis : Emmanuel Macron voulait terminer son voyage sur une note positive

Durant son séjour aux Etats-Unis, Emmanuel Macron a enchaîné sur un planning bien rempli. Il a d'abord débuté par un entretien musclé avec Donald Trump, en abordant de nombreux sujets sensibles. Puis, le président français a été entendu devant le Congrès américain. Sa troisième et dernière journée s'achève ensuite sur une note bien positive avec un bain de foule émouvant, avant de terminer par une séance de questions-réponses avec les étudiants américains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.