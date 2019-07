Selon l’ONU, le réchauffement climatique pourrait causer la perte de 80 millions d'emplois d'ici 2030

Deux secteurs seront particulièrement concernés : l'agriculture, qui emploie 940 millions de personnes dans le monde et devrait représenter 60% des heures de travail perdues d'ici 2030, et la construction, avec 19% de la perte de productivité. Nicolas Maitre, économiste à l'OIT, prend d'ailleurs grand soin de préciser que, si l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Ouest devraient en effet souffrir le plus de la canicule, l'Europe ne sera pas non plus épargnée, loin de là. "Il faut s'attendre à avoir de plus en plus de périodes comme on a eu ces derniers temps, de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses", prévient-il, appelant au passage de ses vœux la "création d'infrastructures adéquates et de meilleurs systèmes d'alerte précoce lors des épisodes de canicule". Le plus vite possible.