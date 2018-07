Selon son ex-avocat, Trump aurait approuvé la réunion entre son équipe de campagne et une avocate russe

Le rendez-vous a eu lieu le 9 juin 2016 à la Trump Tower de New York par l’entremise du producteur musical Rob Goldstone. Celui-ci a dit à Donald Trump Jr qu'il possédait "des documents officiels et des informations qui mettraient en cause Hillary et ses accords avec la Russie et qui seraient très utiles pour (votre) père". "Ça me plait", avait répondu Donald Trump Jr., acceptant la proposition afin de rencontrer ce qu’il pensait être une émissaire du gouvernement russe.