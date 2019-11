Selon un expert de l'ONU, le traitement infligé à Julian Assange "met sa vie en danger"

La vie de Julian Assange est-elle en danger ? A cette question, le rapporteur de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, a répondu oui, avec force et conviction. Dans un communiqué, il a exprimé son "inquiétude face à la détérioration continue de la santé de Julian Assange depuis son arrestation et sa détention au début de cette année". Il en est certain : "sa vie est désormais en danger", dit-il.

Récemment, Assange a dû être transféré dans l'unité de soins de la prison : "sa détention dans des conditions d'oppression, d'isolement et de surveillance, non justifiées par son statut de détenu, se poursuit", rapporte ce professeur de droit international. "A moins que le Royaume-Uni ne change d'urgence de cap et n'améliore sa situation inhumaine, l'exposition continue de M. Assange à l'arbitraire et aux violations de ses droits pourrait bientôt lui coûter la vie", a-t-il déclaré.

Dans son appel urgent au gouvernement du Royaume-Uni, le rapporteur spécial recommande ainsi "de mettre fin à l'extradition de M. Assange aux États-Unis, de le libérer rapidement pour lui permettre de recouvrer la santé et de reconstruire sa vie personnelle et professionnelle".