"Les gens méritent plus de temps avec leur famille" : vers la semaine de travail de quatre jours en Finlande ?

La semaine de travail du lundi au jeudi, six heures par jour ? La Finlande l'envisage. Ou plus exactement Sanna Marin, la Première ministre qui a pris les rênes du pays en décembre et qui planche sur ses futures réformes.

"Je pense que les gens méritent de passer plus de temps avec leur famille, avec leurs proches, en se consacrant à des passe-temps et à d’autres aspects de la vie, comme la culture", a-t-elle expliqué à l’occasion du 120e anniversaire du SDP, le parti social-démocrate dont elle est la cheffe de file. Et d'assurer : "Ce pourrait être la prochaine étape pour la Finlande".