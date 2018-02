Rihanna sera bien à Dakar ce vendredi, mais n'inaugurera pas un collège avec Macron "pour des raisons de sécurité"

Rihanna avait été reçu à l'Elysée en juillet dernier pour évoquer l'engagement de la France en faveur de l'éducation des jeunes filles, une cause pour laquelle la chanteuse se bat depuis plusieurs années. Elle s'était montrée très enthousiaste à l'issue de cette discussion : "J'ai eu une rencontre absolument incroyable avec le président et la première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous", avait expliqué en sortant la chanteuse. J'ai été très inspirée et impressionnée par son leadership".