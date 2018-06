Sentosa, l'île où vont se rencontrer Donald Trump et Kim Jong Un

Le mardi 12 juin 2018, la petite île de Sentosa va accueillir le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un. Elle est aujourd'hui l'endroit le plus sécurisé de la planète. Pourtant, d'habitude, on y parle plus de vacances que d'armes nucléaires. Elle est même reconnue comme l'île des millionnaires singapouriens.



