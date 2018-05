SEPT À HUIT - Le MIT : les secrets de la fabrique des génies

FABRIQUE DE NOBEL - C’est un établissement qui compte parmi ses anciens des dizaines de prix Nobel. Le MIT, près de Boston, est l’une des plus grandes écoles d’ingénieurs de la planète ! Grâce à des moyens colossaux et à une pédagogie atypique : tous les étudiants sont déjà des inventeurs en herbe. Ils travaillent jour et nuit sur leurs projets financés par l’université. Un document Sept à Huit au cœur de l’un des plus prestigieux campus des Etats-Unis.