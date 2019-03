SEPT À HUIT - À la découverte des derniers Pygmées du Congo

Les Pygmées sont l'un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs au monde et le plus important en nombre. Ils sont entre 250 000 et 350 000 individus, répartis le long de l'Équateur, uniquement sur le continent africain. Aujourd'hui, l'exploitation forestière et l'avancée des terres agricoles grignotent leur espace vital. Leur mode de vie est plus que jamais menacé de disparition.



