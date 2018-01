SEPT A HUIT - Aux Etats-Unis, les parents peuvent rendre les enfants qu'ils ont adoptés

Sur un tapis rouge, les enfants défilent sous les applaudissements des adultes. Non, il ne s'agit ni d'une kermesse de fin d'année ni d'un défilé de "mini Miss", mais d'une "foire aux enfants". Âgés d'environ 5 à 17 ans, ces mineurs au sourire timide sont là pour être adoptés. A eux de séduire les couples présents par leur physique et leur attitude lors de ces opération marketing utilisées par les sociétés et les associations qui cherchent à les placer.





Mais même une fois adoptés, les enfants ont toujours le risque d'être "rapporté" à la case départ par leurs adoptants quelques mois plus tard, sans que ceux-ci aient à se justifier. Ils sont alors sans famille et de nouveau ré-adoptables… "en deuxième main" en quelque sorte.