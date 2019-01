SEPT À HUIT - La 5ème avenue de New York

New York est l'une des destinations de voyage préférées des Français. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la ville de la démesure et où tout semble possible. Une rue symbolise particulièrement ce rêve américain : la 5ème avenue à Manhattan. On y trouve les plus grandes références de la mode et des fortunes qui s'assument. Les loyers dans ce quartier sont d'ailleurs les plus élevés au monde. Nous avons rencontré quelques-uns de nos compatriotes qui y vivent et y travaillent. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.