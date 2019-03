SEPT À HUIT - La loi des cartels à la frontière américano-mexicaine

C’est l’une des frontières les plus longues au monde, 3 200 kilomètres entre le Mexique et les États-Unis, prise d’assaut chaque jour par les trafiquants de drogue mexicains. Ils y font régner leur loi. Exceptionnellement, le cartel de Ciudad Juarez a accepté de nous ouvrir ses portes pour démontrer sa puissance sur les rives du Rio Grande, le fleuve qui sépare les deux pays. Terreur, corruption, un document-choc dans le quotidien de tueurs qui achètent aussi massivement le silence et la complicité des douaniers américains.



