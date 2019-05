SEPT À HUIT - Le rêve américain des Français de Las Vegas

À Las Vegas, il y a bien les casinos et les clubs de strip-tease, mais cette ville vit surtout de spectacle, de fête et de bonne table. Dans ce domaine, les Français ont un savoir-faire qui s'exporte et ils sont nombreux à avoir su profiter de l'évolution de la ville des casinos. Ils sont aujourd'hui 20 000 à y vivre leur rêve américain.



