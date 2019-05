SEPT À HUIT - Les enchaînés de Togo

Au Togo, des hommes et des femmes d'une vingtaine d'années atteints de troubles psychiatriques survivent dans des conditions moyenâgeuses. Ils sont enchaînés à des poteaux, des arbres... Le seul hôpital psychiatrique du pays est saturé et la plupart du temps, les malades sont abandonnés à leurs familles démunies.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.