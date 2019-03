SEPT À HUIT - Les filles de Vegas

À Las Vegas, rendu mythique par ses néons et ses casinos, l'exploitation du corps des femmes génère huit milliards de dollars chaque année. Mais qui sont ces danseuses sur les trottoirs, dans les bars et les clubs de strip tease ? Immersion surprenante dans l'univers des filles de Vegas avec Sept à Huit.



