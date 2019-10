SEPT À HUIT - Les forçats du Golfe, le revers du miracle qatari et dubaïote

EXCLUSIF – Découvrez le quotidien des immigrés aux Émirats. Les conditions de vie et de travail de certaines de ces personnes sont souvent extrêmes.

Avec leurs immeubles spectaculaires, leurs autoroutes et leurs centres commerciaux de luxe, le Qatar et Dubaï impressionnent le monde entier. À l'origine de ses tours de force architecturaux, il y a l'exploitation de travailleurs venus du Népal, d'Inde, du Bangladesh et des Philippines. Nous avons pu explorer clandestinement cette face cachée des émirats.



