SEPT À HUIT LIFE - Pairi Daiza, le zoo des espèces rares

Des pandas géants, des pandas roux, des diables de Tasmanie, des éléphants d'Asie, ... Toutes ces espèces rares font la réputation du zoo de Pairi Daiza en Belgique, à quelques kilomètres de Valenciennes. Des animaux précieux qui sont chouchoutés et surveillés de très près sur le plan médical.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.