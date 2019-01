SEPT À HUIT LIFE - Vendre des livres en un clic

La lecture est une passion qui prend de la place dans la maison, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Un Allemand l'a compris il y a quinze ans et cela l'a rendu plus riche. Il s'agit de Christian Wegner, de fondateur de la start-up momox. Cette dernière est devenue le leader européen du livre d'occasion sur Internet. Elle achète à bas coût les livres dont les particuliers veulent se débarrasser, pour les revendre plus chers sur des sites d'e-commerce. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.