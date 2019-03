SEPT À HUIT - Partez à la découverte de l'université Tsinghua, le MIT chinois

Elle est la plus prestigieuse en Chine, l’une des dix plus réputées au monde : l’université Tsinghua, à Pékin, forme les élites du pays mais depuis quelques années aussi, attire les meilleurs étudiants occidentaux, triés sur le volet. Un site et des conditions qui n’ont rien à envier aux plus beaux campus américains ou européens, des Français qui viennent chaque année y décrocher des doctorats très prisés… et suivent leurs cours en mandarin.



